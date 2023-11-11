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11 ноября, 23:27

Сафонов о ничьей с «Зенитом»: «Отскочили в концовке, нам должны были забивать»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили. Если б в концовке «Зенит» забил, я бы не вывез. Момент с Мостовым? Сердечко не екнуло. Я лично не думал о таблице, мы просто выходили играть. Еще 15 матчей. О каком чемпионстве вы говорите? Думать об этом надо будет чуть позже. Конечно, мы в курсе, где мы находимся. Наверное, в этом году шанс как минимум есть. Какая атмосфера после матча? Мы в концовке отскочили. Нам должны были забивать. Нам комфортна ничья», — сказал Сафонов.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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