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Защитник «Краснодара» Литвинов попал в сферу интересов португальской «Боавишты»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов попал в сферу интересов португальской «Боавишты», сообщает Metaratings.

При этом по данным источника трансфер маловероятен из-за высокой стоимости 21-летнего россиянина.

Литвинов — воспитанник «Краснодара», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.

Футбол
РПЛ
ФК Боавишта
ФК Краснодар
Вячеслав Литвинов
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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