Защитник «Краснодара» Литвинов попал в сферу интересов португальской «Боавишты»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов попал в сферу интересов португальской «Боавишты», сообщает Metaratings.

При этом по данным источника трансфер маловероятен из-за высокой стоимости 21-летнего россиянина.

Литвинов — воспитанник «Краснодара», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола в 19 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 1,2 миллиона евро.