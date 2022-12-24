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Сегодня, 16:17

Никита Симонян оценил шансы «Спартака» навязать «Зениту» борьбу за чемпионство

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», заслуженный тренер СССР Никита Симонян высказался о конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство.

— У «Спартака» есть шансы на чемпионство против «Зенита» в этом сезоне?

— Шансы есть у многих команд на золото — надо выиграть все матчи в чемпионате, — сказал Симонян «РБ Спорт».

— Можно ли считать красно-белых конкурентами сине-бело-голубых?

— Конкурентом «Зенита» они являются, но настолько, чтобы стать чемпионами, не могу могу сказать. Когда-то ЦСКА много раз становился чемпионом, но, что касается финансовых качеств и других факторов, «Зенит» превосходит всех в России, это бесспорно. «Спартак» стал чемпионом единожды в новой истории. Я как игрок и тренер — шестикратный чемпион и имею пять кубков. Вот и все.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Зенит» лидирует с 42 зачетными пунктами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-simonyan-zenit-prevoshodit-vseh-v-rossii-spartak-ego-konkurent/
Никита Симонян
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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