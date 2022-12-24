Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Новое руководство «Рубина» интересуется Курбаном Бердыевым

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», у нового руководства «Рубина» есть интерес к кандидатуре Курбана Бердыева. В новом менеджменте, который формируется последние недели, обсуждают, насколько реально вернуть экс-тренера казанцев, покинувшего клуб в 2019 году.

При этом Бердыев уже приступил к работе в «Сочи»: специалист занимается трансферной политикой и подготовкой к зимним сборам. Ранее он был представлен Борисом Ротенбергом как главный тренер команды, сообщалось о подписании контракта на 2,5 года. Это осложняет ситуацию с его возможным приглашением в Казань. При этом на сайте клуба главным тренером по-прежнему значится Александр Точилин, клубные ресурсы о назначении Бердыева не объявляли.

Напомним, «Рубин» в 2023-м году снова вернется под управление и финансирование республики Татарстан. Президентом клуба станет глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а гендиректор Рустем Сайманов покинет «Рубин». В попечительский совет клуба войдут те, кто ранее занимал пост президанта «Рубина» и работал с Бердыевым: Дмитрий Самаренкин, Александр Гусев и Камиль Исхаков.

Ранее в числе кандидатов на пост тренера «Рубина» в СМИ называли Сергея Юрана, Вадима Гаранина, Марко Николича и Массимо Карреры.

Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Курбан Бердыев
11
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Европа или Азия? Исполком РФС будет выбирать из двух зол
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
Число погибших при пожаре в приюте для бездомных в Кемерово возросло до 22
Все игроки «Виннипега» поздравили Овечкина с выходом на второе место по шайбам в НХЛ
Минобороны заявило о ключевых участниках военно-биологических проектов США на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема объяснила, за счет чего выросла стоимость Николсона: «У него отменный удар»

Защитник «Краснодара» Литвинов попал в сферу интересов португальской «Боавишты»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости