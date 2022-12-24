Новое руководство «Рубина» интересуется Курбаном Бердыевым

По данным «СЭ», у нового руководства «Рубина» есть интерес к кандидатуре Курбана Бердыева. В новом менеджменте, который формируется последние недели, обсуждают, насколько реально вернуть экс-тренера казанцев, покинувшего клуб в 2019 году.

При этом Бердыев уже приступил к работе в «Сочи»: специалист занимается трансферной политикой и подготовкой к зимним сборам. Ранее он был представлен Борисом Ротенбергом как главный тренер команды, сообщалось о подписании контракта на 2,5 года. Это осложняет ситуацию с его возможным приглашением в Казань. При этом на сайте клуба главным тренером по-прежнему значится Александр Точилин, клубные ресурсы о назначении Бердыева не объявляли.

Напомним, «Рубин» в 2023-м году снова вернется под управление и финансирование республики Татарстан. Президентом клуба станет глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а гендиректор Рустем Сайманов покинет «Рубин». В попечительский совет клуба войдут те, кто ранее занимал пост президанта «Рубина» и работал с Бердыевым: Дмитрий Самаренкин, Александр Гусев и Камиль Исхаков.

Ранее в числе кандидатов на пост тренера «Рубина» в СМИ называли Сергея Юрана, Вадима Гаранина, Марко Николича и Массимо Карреры.