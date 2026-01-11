Дивеев о переходе в «Зенит»: «Это решение самое сложное в моей жизни»
Защитник Игорь Дивеев поблагодарил ЦСКА после перехода в «Зенит».
11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29. Ранее сообщалось, что армейцы и петербуржцы договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.
«Друзья, оттягивал этот момент как мог, потому что писать такие сообщения действительно тяжело. Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом. Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубки, Суперкубок, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой «бомбу» в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране!» — написал Дивеев в своем Telegram-канале.
Игрок назвал переход из ЦСКА в «Зенит» самым сложным решением в своей жизни.
«Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня», — добавил он.
Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами защитник дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.
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6
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7
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8
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9
|Ахмат
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
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|Рубин – Краснодар
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