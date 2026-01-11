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11 января, 18:18

Дивеев о переходе в «Зенит»: «Это решение самое сложное в моей жизни»

Алина Савинова
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник Игорь Дивеев поблагодарил ЦСКА после перехода в «Зенит».

11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29. Ранее сообщалось, что армейцы и петербуржцы договорились об обмене Дивеева на нападающего Лусиано Гонду.

«Друзья, оттягивал этот момент как мог, потому что писать такие сообщения действительно тяжело. Хочу поблагодарить клуб, который стал для меня домом. Я никогда бы не подумал, что простой мальчишка из Уфы сможет реализовать здесь все свои мечты: забраться так высоко, стать игроком сборной, выиграть Кубки, Суперкубок, надевать капитанскую повязку, заряжать всей командой «бомбу» в раздевалке и получить любовь и уважение целой армии болельщиков по всей стране!» — написал Дивеев в своем Telegram-канале.

Игрок назвал переход из ЦСКА в «Зенит» самым сложным решением в своей жизни.

«Как бы вы ни отнеслись к моему переходу, я всегда буду гордиться, что стал частью истории великого клуба. Но карьера футболиста состоит из сложных решений. И это решение, наверное, самое сложное в моей жизни. Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Я профессионал, который будет отдавать всего себя на поле, играя за новую команду, но ЦСКА всегда будет частью меня», — добавил он.

Игорь Дивеев.Главная зимняя сделка в РПЛ: «Зенит» и ЦСКА завершили обмен Дивеева и Лусиано

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами защитник дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Источник: https://t.me/diveevigor78/264
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Игорь Дивеев
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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