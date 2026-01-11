Агент Макарова: «Было общение с одним из клубов Китая»

Агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова Алексей Бабырь ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

Ранее издание Legalbet сообщило об интересе к 27-летнему игроку из Китая.

«Было общение с одним из клубов китайской лиги. Это был достаточно хороший клуб, общались со спортивном директором. У Дениса еще полгода до окончания контракта с «Динамо», и он едет на сборы. Но к Макарову есть интерес, есть разговоры. Посмотрим, чем это закончится», — сказал Бабырь «СЭ».

Макаров играет за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.