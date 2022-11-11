Защитник Тихий — о возможном уходе из «Химок»: «Все вопросы к моему юристу и к гендиректору профсоюза футболистов»

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий прокомментировал слух о том, что он будет выставлен на трансфер.

«Я еще ни с кем не общался из руководства. Ничего не знаю. Все вопросы к моему юристу и к гендиректору профсоюза футболистов», — сказал Тихий «РБ Спорт».

Напомним, Тихого отстранили от работы с основной 10 октября.

В прошлом туре химчане прервали затяжную серию неудач: команда обыграла «Оренбург» со счетом 2:0. До этого подмосковная команда не побеждала в 15 матчах подряд.