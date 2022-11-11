Зотов — о возможном уходе Тихого из «Химок»: «Идут переговоры с клубом»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов отреагировал на информацию о том, что защитник «Химок» Дмитрий Тихий будет выставлен на трансфер.

«Мы общаемся с «Химками» по ряду футболистов, в том числе и по Дмитрию. Пока ничего не могу сказать, потому что еще идут переговоры с клубом», — цитирует «РБ Спорт» Зотова.

30-летнего Тихого отстранили от работы с основной командой 10 октября.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах.