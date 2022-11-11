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11 ноября, 19:13

Зотов — о возможном уходе Тихого из «Химок»: «Идут переговоры с клубом»

Мария Гусева
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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов отреагировал на информацию о том, что защитник «Химок» Дмитрий Тихий будет выставлен на трансфер.

«Мы общаемся с «Химками» по ряду футболистов, в том числе и по Дмитрию. Пока ничего не могу сказать, потому что еще идут переговоры с клубом», — цитирует «РБ Спорт» Зотова.

30-летнего Тихого отстранили от работы с основной командой 10 октября.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 16 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-profsoyuza-futbolistov-o-transfere-tihogo-idut-peregovory-s-klubom/

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
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ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
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1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

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21%

1.79
Александр Зотов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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