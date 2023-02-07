Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:15

Защитник «Химок» Данилкин близок к переходу в ульяновскую «Волгу»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Химок» Егор Данилкин близок к переходу в ульяновскую «Волгу», сообщает Metaratings.

Как утверждает источник, стороны близки к урегулированию финансовых условий трансфера. При этом контракт 27-летнего россиянина с «Волгой» может содержать пункт, согласно которому он сможет в одностороннем порядке разорвать соглашение в случае, если команда вылетит из первой лиги.

В сезоне-2022/23 Данилкин принял участие в 8 матчах «Химок» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро, контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-khimok-danilkin-blizok-k-perekhodu-v-ulyanovskuyu-volgu-225888/
Егор Данилкин
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона
Бракамонте: «Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый»
Аленичев считает, что Бакаеву нужно уходить в аренду из «Зенита»
«Реал» следит за игроком «Зенита», «Локо» подписал защитника, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Источник: ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы
«Спартак» вновь очень хорош на предсезонном Кубке. Красно-белые уничтожили «Краснодар» в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона

Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости