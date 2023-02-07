Защитник «Химок» Данилкин близок к переходу в ульяновскую «Волгу»

Защитник «Химок» Егор Данилкин близок к переходу в ульяновскую «Волгу», сообщает Metaratings.

Как утверждает источник, стороны близки к урегулированию финансовых условий трансфера. При этом контракт 27-летнего россиянина с «Волгой» может содержать пункт, согласно которому он сможет в одностороннем порядке разорвать соглашение в случае, если команда вылетит из первой лиги.

В сезоне-2022/23 Данилкин принял участие в 8 матчах «Химок» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро, контракт игрока с подмосковным клубом действует до конца июня 2023 года.