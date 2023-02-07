Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, поделился мнением о подготовке футболиста ко второй половине сезона-2022/23.

«В подготовке ко второй части сезона пока все отлично идет для Шамара. Николсон приехал в «Спартак», чтобы бороться за титулы, и в этом плане ничего не поменялось. Они будут упорно бороться, чтобы вновь завоевать Кубок России и догнать «Зенит» в чемпионской гонке», — приводит Metaratings слова Портеги.

В сезоне-2022/23 Николсон забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 36 очками, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. В четвертьфинале Кубка страны «Спартак» сыграет против «Локомотива».