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Сегодня, 09:26

Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, поделился мнением о подготовке футболиста ко второй половине сезона-2022/23.

«В подготовке ко второй части сезона пока все отлично идет для Шамара. Николсон приехал в «Спартак», чтобы бороться за титулы, и в этом плане ничего не поменялось. Они будут упорно бороться, чтобы вновь завоевать Кубок России и догнать «Зенит» в чемпионской гонке», — приводит Metaratings слова Портеги.

В сезоне-2022/23 Николсон забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 36 очками, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. В четвертьфинале Кубка страны «Спартак» сыграет против «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-nikolson-priekhal-v-spartak-chtoby-borotsya-za-tituly-i-v-etom-plane-nichego-ne-pomenyalos-225892/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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