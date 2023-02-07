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Сегодня, 08:00

Агент Конате рассказал, что футболист «Ахмата» восстановится к весенней части сезона

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал повреждение игрока на сборе команды.

Ранее «Ахмат» сообщал, что футболист не принял участие в товарищеском матче против «Химок» из-за повреждения.

«Он не сыграл против «Химок». Ему было обидно, потому что это его бывшая команда. Повреждение есть, но оно небольшое. Будет ли он готов к матчам Кубка России? Да, конечно», — сказал Селюк «СЭ».

Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду из Грозного во всех турнирах.

Мохамед Конате
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Дмитрий Баринов

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