Защитник Диванович следующий сезон проведет в «Ахмате»
Футбольный агент Флорин Биба, представляющий интересы Заима Дивановича, заявил, что футболист останется на предстоящий сезон в «Ахмате».
«На предстоящий сезон Заим останется в «Ахмате», у него действующий контракт с клубом. О предложениях от других клубов я говорить не могу, потому что Диванович сконцентрирован только на выступлениях за «Ахмат», — заявил Биба «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Диванович провел за «Ахмат» 9 матчей. 23-летний черногорский защитник пропустил большую часть чемпионата из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
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