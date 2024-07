Губерниев — о признании Яшина лучшим вратарем: «Лев Иванович — гордость СССР, России и всего мира»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на признание Льва Яшина лучшим голкипером в истории футбола по версии британского портала Four Four Two.

«Неудивительно, что Яшина назвали лучшим вратарем в истории. Приятно, что этот рейтинг захватывает не только XX век, но и XXI, где соперники тоже очень достойные. Яшин — гордость СССР, России и всего мира. Что касается второго места, Нойер, безусловно, очень хороший вратарь, один из лучших, но на эти строчки могли бы рассчитывать многие блестящие голкиперы. Я бы поставил в эту тройку Дино Дзоффа, так что Нойер мог бы немного подвинуться», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Яшин является единственным голкипером в истории, выигрывавшим главную индивидуальную награду для футболиста — «Золотой мяч».