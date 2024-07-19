Кечинов: «По итогам сезона «Спартак» точно должен быть в пятерке»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от результатов красно-белых в сезоне-2024/25.
«Спартак» начнет сезон матчем против «Оренбурга». Встреча пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17.30 мск.
«Понятное дело, «Оренбург» — команда непростая, «Спартак» всегда там в гостях играет тяжело, и проигрывал, и ничьи были. Но это нормальное рабочее начало, могло быть и хуже. А если говорить о том, чего в принципе ждать от команды в этом сезоне, то пока вообще непонятно. У «Спартака» новый тренер, новые требования, новые какие-то взаимодействия, но игроки остались все те же. Одно понятно — что за первое место с «Зенитом» будет бороться очень тяжело. Но я думаю, если получится, если будет сопутствовать удача, то за тройку можно будет побороться. Ну а в пятерке красно-белые будут в любом случае», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -