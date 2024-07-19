Кечинов: «По итогам сезона «Спартак» точно должен быть в пятерке»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от результатов красно-белых в сезоне-2024/25.

«Спартак» начнет сезон матчем против «Оренбурга». Встреча пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 17.30 мск.

«Понятное дело, «Оренбург» — команда непростая, «Спартак» всегда там в гостях играет тяжело, и проигрывал, и ничьи были. Но это нормальное рабочее начало, могло быть и хуже. А если говорить о том, чего в принципе ждать от команды в этом сезоне, то пока вообще непонятно. У «Спартака» новый тренер, новые требования, новые какие-то взаимодействия, но игроки остались все те же. Одно понятно — что за первое место с «Зенитом» будет бороться очень тяжело. Но я думаю, если получится, если будет сопутствовать удача, то за тройку можно будет побороться. Ну а в пятерке красно-белые будут в любом случае», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».