Защитник «Динамо» Гильермо Варела в разговоре с «СЭ» рассказал о ничейном результате в матче первого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Как тебе вчерашний матч с «Ростовом»?

— Это была сложная игра для нас. Мы не проиграли, что я считаю очень важным.

— «Ростов» — сильная команда?

— Да, молодая команда, но у них есть хорошие игроки. «Ростов» всегда на уровне тех игроков, которые у них есть, — сказал Варела «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.