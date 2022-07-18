Варела: «Ростов» — сильная команда. Очень важно, что мы не проиграли им»
Защитник «Динамо» Варела отреагировал на ничью с «Ростовом»
Защитник «Динамо» Гильермо Варела в разговоре с «СЭ» рассказал о ничейном результате в матче первого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
— Как тебе вчерашний матч с «Ростовом»?
— Это была сложная игра для нас. Мы не проиграли, что я считаю очень важным.
— «Ростов» — сильная команда?
— Да, молодая команда, но у них есть хорошие игроки. «Ростов» всегда на уровне тех игроков, которые у них есть, — сказал Варела «СЭ».
В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.
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|
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|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|0
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|
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|0
|1
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|
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|
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|
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|
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|
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|0
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|
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|0
|1
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|1
|
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|0
|1
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|1
|
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|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
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|1
|0
|0
|1
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|0
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|0
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|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
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|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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