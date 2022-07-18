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Варела: «Ростов» — сильная команда. Очень важно, что мы не проиграли им»

Защитник «Динамо» Варела отреагировал на ничью с «Ростовом»
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Гильермо Варела в разговоре с «СЭ» рассказал о ничейном результате в матче первого тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Как тебе вчерашний матч с «Ростовом»?

— Это была сложная игра для нас. Мы не проиграли, что я считаю очень важным.

— «Ростов» — сильная команда?

— Да, молодая команда, но у них есть хорошие игроки. «Ростов» всегда на уровне тех игроков, которые у них есть, — сказал Варела «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 24 июля на своем поле примет «Торпедо». «Ростов» в этот же день сыграет против «Локомотива» в Москве.

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