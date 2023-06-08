Защитник ЦСКА Мойзес: «Мы очень счастливы серебру РПЛ»

Защитник ЦСКА Мойзес поделился с «СЭ» эмоциями от сезона РПЛ 2022/2023.

«Матч с «Ростовом» в последнем туре был очень тяжелым. Мы великолепным образом выиграли, мы очень счастливы второму месту. Но о Кубке давайте не говорить раньше времени», — сказал Мойзес «СЭ».

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место с 58 очками в 30 матчах. Чемпионом России стал «Зенит», набравший 70 очков.

В воскресенье, 11 июня армейцы сыграют против «Краснодара» в финале Кубка России.