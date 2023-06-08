Агент Чистякова: «Нам ничего не известно про интерес от «Локомотива»

Агент Андрей Талаев оценил слухи о возможном переходе его клиента, защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, в другой клуб.

«Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит». Нам ничего не известно ни про интерес от «Локомотива», ни про желание футболиста покинуть клуб из Санкт-Петербурга», — приводит слова Талаева Sport24.

Ранее сообщалось, что в приобретении 29-летнего защитника заинтересован «Локомотив».

В сезоне-2022/23 Чистяков провел 22 матча за «Зенит» во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.