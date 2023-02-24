Мойзес: «Мое желание — остаться в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Мойзес Барбоза ответил на вопрос о своем будущем в московском клубе.

«Мое желание — остаться в ЦСКА. У меня аренда до конца сезона, я спокойно отношусь к этому. Мой агент на связи с руководством ЦСКА. Я рад играть в России», — приводит «РБ Спорт» слова Мойзеса.

ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» в начале августа 2022 года. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.19 февраля стало известно о том, что ЦСКА намерен выкупить защитника в ближайшее время.

На счету Мойзеса 2 голевые передачи в 18 матчах за армейцев.