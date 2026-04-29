Гайич: «Приступил к тренировкам. Осталась пара дней, чтобы набрать форму»

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, что приступил к набору формы после травмы.

— Сейчас чувствую себя нормально. Была небольшая травма, вылечили. Вчера приступил к тренировкам. Осталась пара дней, чтобы набрать форму. Пока что не на сто процентов готов, нужно еще пару дней.

— С каким настроем команда подходит к концу сезона?

— У нас был сложный отрезок. Но это не влияет на настроение, мы пытаемся исправить ситуацию, ищем варианты. В футболе не всегда получается так, как вы планируете. Мы каждый день работаем на поле.

В сезоне-2025/26 30-летний серб в 35 матчах за армейцев забил два гола и отдал одну результативную передачу.

ЦСКА занимает шестое место в таблице чемпионата России с 45 очками после 27 игр. В 28-м туре РПЛ он сыграет дома с «Зенитом». Игра состоится 2 мая.

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