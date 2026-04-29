Лукин и Глебов отсутствуют на тренировке ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Защитник Матвей Лукин и полузащитник Кирилл Глебов отсутствуют на открытой тренировке ЦСКА для журналистов перед матчем 28-го тура РПЛ против «Зенита».

22-летний Лукин в сезоне-2025/26 в 25 матчах отметился одним голом. У 20-летнего Глебова семь голов и две результативные передачи в 32 матчах.

ЦСКА занимает шестое место в таблице чемпионата России с 45 очками после 27 игр. Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 2 мая. Начало в 19.00 по московскому времени.

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