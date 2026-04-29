Гайич: «В ЦСКА не думают о том, как повлиять на чемпионскую гонку, нужно думать о своей ситуации»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился настроем перед оставшимися турами чемпионата России.

— Сейчас очень много травмированных в команде. Это влияет на подготовку к матчам?

— Это большая потеря для нас, но есть кем заменить. У нас приличные футболисты, ребята привыкли. К сожалению, это футбольный процесс — кто-то получает травму и происходит замена. Понятно, что может не хватить лидеров в раздевалке. Но мы готовимся, нам ничего не остается делать.

— Впереди матч с «Зенитом», и вы можете повлиять на чемпионскую гонку.

— Мы не думаем об этом, нужно думать о своей ситуации. У нас еще и принципиальное дерби против «Спартака». Плюс надо набрать максимальное количество очков в РПЛ.

В сезоне-2025/26 30-летний сербский футболист сыграл за ЦСКА 35 матчей, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

ЦСКА после 27 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. В 28-м туре РПЛ армейцы 2 мая на своем поле встретятся с «Зенитом».

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