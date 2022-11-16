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16 ноября, 17:09

Защитник ЦСКА Матвей Лукин: «Думаю, мы обязательно сходим в церковь всей командой»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин оценил игру команды в первой части чемпионата России.

— С чем связываешь неудачную серию ЦСКА под конец года?

— Не знаю, очень трудно в этом разбираться. Мы очень недовольны результатами. Приложим максимальные усилия на сборах, чтобы исправить эту ситуацию, потому что мы знаем, что это не наше место. Мы должны быть намного выше. Когда мы отдаем много матчей, которые, казалось бы, уже наши, когда ведем 2:0, а потом за 10 минут пропускаем 2 мяча и не выигрываем, конечно, тяжело морально. Думаю, мы это подправим и все будет хорошо.

— Федотов говорил, что, может, надо сходить в церковь из-за череды невезений. Ходили?

— Пока нет, думаю, я схожу, 100 процентов. Я просил перед матчем с «Локомотивом», чтобы Бог мне помог. Он часто мне помогает. Я часто хожу в церковь. Думаю, мы обязательно сходим всей командой.

На зимний перерыв московский клуб ушел на пятом месте в турнирной таблице, набрав в 17 матчах 29 очков.

ФК ЦСКА (Москва)
3
6
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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