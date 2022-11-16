Лукин: «После того как в дебютном матче в РПЛ стал лучшим игроком, в ЦСКА все подкалывали»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как в команде восприняли то, что он получил награду лучшему игроку матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
Игра с железнодорожниками стала для 18-летнего футболиста дебютной в премьер-лиге.
—Ты получил приз лучшего игрока в своем первом матче РПЛ. Кто тебя больше всех подкалывал в команде после яркого дебюта?
— На самом деле, все подкалывали, да и я всех тоже немного, что у Игоря Дивеева такой награды нет, — сказал Лукин. — Я говорю ему: «Вот так, один матч, а уже награда». Конечно, я шучу. Понимаю, что это аванс. Я приложу максимум усилий, чтобы становиться только сильнее.
— Самое яркое воспоминание из академии?
— Вот, Георгий Щенников к нам приходил, а сейчас мы играем в одной команде. Запомнил я что-то после встречи с Щенниковым? Конечно, отложилось, кто из футболистов приходит к таким, как мы, малышам. Они для нас — легенды, знаменитости. Для меня это был шок, я был очень рад. Помню, что неделю еще ходил и рассказывал своим близким друзьям, что к нам приходили игроки и мы с ними разговаривали. Это здорово! Очень много игроков приходило: Георгий Щенников, Игорь Акинфеев, Антон Заболотный.
Лукин — воспитанник академии ЦСКА. Защитник провел 2 матча за основную команду армейцев и сделал 1 голевую передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2