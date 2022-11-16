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16 ноября, 17:14

Лукин: «После того как в дебютном матче в РПЛ стал лучшим игроком, в ЦСКА все подкалывали»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как в команде восприняли то, что он получил награду лучшему игроку матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Игра с железнодорожниками стала для 18-летнего футболиста дебютной в премьер-лиге.

—Ты получил приз лучшего игрока в своем первом матче РПЛ. Кто тебя больше всех подкалывал в команде после яркого дебюта?

— На самом деле, все подкалывали, да и я всех тоже немного, что у Игоря Дивеева такой награды нет, — сказал Лукин. — Я говорю ему: «Вот так, один матч, а уже награда». Конечно, я шучу. Понимаю, что это аванс. Я приложу максимум усилий, чтобы становиться только сильнее.

— Самое яркое воспоминание из академии?

— Вот, Георгий Щенников к нам приходил, а сейчас мы играем в одной команде. Запомнил я что-то после встречи с Щенниковым? Конечно, отложилось, кто из футболистов приходит к таким, как мы, малышам. Они для нас — легенды, знаменитости. Для меня это был шок, я был очень рад. Помню, что неделю еще ходил и рассказывал своим близким друзьям, что к нам приходили игроки и мы с ними разговаривали. Это здорово! Очень много игроков приходило: Георгий Щенников, Игорь Акинфеев, Антон Заболотный.

Лукин — воспитанник академии ЦСКА. Защитник провел 2 матча за основную команду армейцев и сделал 1 голевую передачу.

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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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8
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