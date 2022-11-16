Журналист Corriere dello Sport: «Кришито был хорошим игроком, но легендой итальянского футбола его точно не назовешь»

Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мнением о бывшем защитнике «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито.

«Кришито был хорошим игроком, но легендой итальянского футбола его точно не назовешь. Доменико по большей мере легенда «Зенита» и всего российского футбола.

Он отлично выступил в «Зените», был многократным чемпионом и капитаном команды. Это единственный итальянец из РПЛ, который вызывался в сборную Италии и мог претендовать на место в основном составе. Манчини безумно ценил этого игрока.

В Италии Кришито останется в истории «Дженоа», клуба, где он оставил колоссальный след. Думаю, что в скором времени он вернется в «Дженоа» в качестве тренера молодежной команды", — заявил Мартини Sport24.

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».