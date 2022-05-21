Фернандес будет капитаном ЦСКА в матче против «Ростова»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес с капитанской повязкой команду выведет на поле в матче 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

Встреча состоится сегодня, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

18 мая 31-летний россиянин объявил о приостановлении карьеры. На счету Фернандеса 10 голов в 328 матчах за ЦСКА. В составе московского клуба защитник стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.

После 29 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Ростов» с 38 баллами располагается на девятой позиции.