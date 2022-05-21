В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Сочи». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Команды ведут борьбу за второе место по итогам сезона: бело-голубых в этой встрече устроит и ничья (в первом круге они выиграли 1:0), сочинцам нужна только победа.

В первом круге чемпионата «Динамо» обыграло соперника со счетом 1:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.