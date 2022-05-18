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Сегодня, 18:18

Марио Фернандес принял решение приостановить карьеру

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Марио Фернандес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о приостановлении карьеры, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний россиянин приостановит контракт с армейцами и после заключительного матча сезона с «Ростовом» отправится в Бразилию. При этом футболист отметил, что может вернуться в ЦСКА.

«Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы поблагодарить Господа за эти чудесные 10 лет, проведенные в России. Без Его помощи мне бы ничего не удалось достичь здесь. Господь придавал мне силы для каждой тренировки, каждой игры и слава Ему за это. Я также хотел бы поблагодарить всех наших любимых болельщиков за их огромное уважение ко мне и ту теплоту, которую они всегда отдавали мне. Они всегда поддерживали и придавали мне дополнительные стимулы и мотивацию для работы как в радостные, так и в тяжелые моменты нашей армейской жизни.

После матча с «Ростовом» я улетаю в Бразилию. Мой контракт будет приостановлен. При этом, если через определенное время я пойму, что все еще чувствую в себе силы помочь ПФК ЦСКА, я вернусь и продолжу выступать за мой родной клуб. Я хотел бы особенно заострить внимание всех на том, что уезжаю из России не из-за последних событий в мире и не из-за непростого периода в жизни команды. Я всегда помогал и буду помогать нашему клубу всем, чем могу. Я благодарю Господа за все, что Он для меня сделал, приведя меня в Россию, в ПФК ЦСКА. Наш клуб всегда будет в моем сердце! ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Фернандеса официальный сайт клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Фернандес и полузащитник Алан Дзагоев покинут ЦСКА по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне Фернандес забил два мяча в 29 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Марио Фернандес
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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