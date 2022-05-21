Самюэль Жиго будет капитаном «Спартака» в матче с «Химками»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго проведет матч 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» с капитанской повязкой, сообщает пресс-служба красно-белых.

Игра с химчанами станет для 28-летнего француза последней за московскую команду в чемпионате России.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за красно-белых. Со следующего сезона защитник будет играть за «Марсель».

Матч «Химки» — «Спартак» пройдет сегодня, 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).