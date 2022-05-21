ЦСКА — «Ростов»: где смотреть трансляцию матча РПЛ

В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

В первом круге чемпионата армейцы обыграли «Ростов» со счетом 3:1. ЦСКА не проигрывает ростовчанам уже три игры кряду в рамках премьер-лиги.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем ЦСКА — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.