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16 октября 2025, 13:09

Защитник ЦСКА Лукин: «Мы долго шли к первому месту в турнирной таблице РПЛ. Это только промежуточный исход»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал об атмосфере в команде перед матчем 12-го тура РПЛ с «Локомотивом».

— Мы в прекрасном состоянии. Соскучились друг по другу. Мы долго шли к первому месту в турнирной таблице РПЛ. Это только промежуточный исход. У нас впереди еще много работы. Нам нужно сохранить данное место до конца чемпионата.

— Ты понимаешь, почему люди с армейским прошлым переходят в «Спартак»? Перешли в «Спартак» Мовсесьян и Некрасов.

— Не мое дело оценивать действия других людей. Мне нужно отвечать за свои поступки. Мы не знаем всех причин. Я готовлюсь к матчу с «Локомотивом».

«Локомотив» примет ЦСКА 18 октября. Армейцы находятся на первом месте в таблице РПЛ, набрав в 11 матчах 24 очка. Железнодорожники отстают от них на очко и находятся на втором месте.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 1 1 0
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 2 1 0
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