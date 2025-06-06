Круговой о возможном назначении Николича в АЕК: «В его словах ничего не намекало на возможный уход»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе тренера Марко Николича в греческий АЕК. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Впервые об этом слышу. Сначала надо жене ответить, а потом почитать новости. В поведении и словах Николича ничего не намекало на его возможный уход из ЦСКА. Думаю, что он сам решит, где ему лучше будет. Не хочу, чтобы он уходил. Тем более Марко обещал в следующем сезоне чемпионство. Мы все настроены на это», — сказал Круговой «СЭ».

Николич возглавляет московскую команду с лета 2024 года. Под его руководством армейцы стали бронзовыми призерами чемпионата России-2024/25.