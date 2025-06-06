Малафеев станет отцом в четвертый раз

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев и его супруга гимнастка Ангелина Шкатова станут родителями.

Девушка опубликовала в своих соцсетях ролик с футбольного стадиона, где они узнали пол будущего ребенка. На видео запечатлено, как Шкатова отправляет мяч в ворота, после чего за ними вспыхнул голубой фейерверк. Таким образом, у пары будет мальчик.

«Стадион «Петровский» помнит громкие матчи и большие победы. А теперь — и момент, самый личный и самый важный», — написал Малафеев в комментариях под постом с видео.

Малафеев и Шкатова поженились в феврале этого года. Для 46-летнего экс-футболиста это третий брак, а для 24-летней гимнастки — первый. У Малафеева уже есть трое детей от предыдущих отношений: дочь Ксения, а также сыновья Максим и Алекс.