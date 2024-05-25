Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:22

Защитник ЦСКА Дивеев — о травме голкипера Торопа: «Очень страшный момент»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как переживал за вратаря Владислава Торопа после того, как он серьезно травмировался в матче с «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) в Кубке России.

«Можно сказать, я был в первых рядах. Если честно, стало страшно. У меня был похожий случай, когда я столкнулся с Якой Бийолом в 2019 году в игре с «Локомотивом». Я просто выключился и ничего не понимал.

Очень страшный момент, конечно. Хотел бы пожелать Славе скорейшего выздоровления и восстановления, чтобы он быстрее вернулся в строй! Мы все его ждем, поддерживаем и переживаем за его самочувствие», — заявил Дивеев пресс-службе.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/igor-diveev-obyazany-poradovat-nashikh-bolelshchikov-v-zaklyuchitelnom-matche-sezona/
Владислав Тороп
Игорь Дивеев
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Панарин и Бобровский встретились в финале Восточной конференции НХЛ
Порядка 12 детей пострадали из-за сорвавшейся кровли школы в Краснодаре
«Задача только одна – Кубок Гагарина. Сколько лет подряд мы в финале играли?». Никита Нестеров – о Федорове, перезагрузке ЦСКА и земляках в плей-офф НХЛ
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
В Анапе подросток нырнул в море за упавшей обувью и утонул
Популярное видео
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Краснодар» — «Динамо», «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Рубин» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ
ЦСКА — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Все решится в последнем туре: кто станет чемпионом, а кто вылетит из РПЛ
Губерниев о чемпионской гонке в РПЛ: «Фаворит, конечно, «Динамо», но не безоговорочный»
Полиция задержала болельщика «Динамо» за зажженную дымовую шашку, но затем отпустила
Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачкалинское «Динамо» может подписать Агаларова в связи с выходом в РПЛ

Полиция задержала болельщика «Динамо» за зажженную дымовую шашку, но затем отпустила
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости