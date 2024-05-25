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Сегодня, 13:34

Полиция задержала болельщика «Динамо» за зажженную дымовую шашку, но затем отпустила

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сотрудники правоохранительных органов задержали одного болельщика «Динамо» у краснодарского отеля Marriott, в котором расположилась команда, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Болельщик был задержан за то, что зажег дымовую шашку. Представители правоохранительных органов отпустили фаната через пять минут.

В субботу, 25 мая «Динамо» проведет заключительный матч чемпионата России-2023/24 на выезде против «Краснодара». Начало игры — в 16.30 (мск).

Перед последним, 30-м туром РПЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице с 56 очками, «Зенит» занимает второе место с 54 очками, «Краснодар» идет третьим с 53 очками.

Для победы в чемпионате России бело-голубым нужно не проиграть «быкам». «Зениту» для чемпионства надо победить «Ростов» и рассчитывать на то, что «Динамо» уступит «Краснодару».

Южанам для завоевания золота необходимо обыгрывать «Динамо» и ожидать, что «Зенит» сыграет с «Ростовом» вничью или уступит ему.

 
Сергей Игнашевич, Марцел Личка, Владимир Слишкович. Кто станет чемпионом? Кто вылетит напрямую? Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ

 

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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Виктор Александров

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 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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