Защитник «Балтики» Гассама верит в чемпионство команды: «Сможем победить любого»
Защитник «Балтики» Натан Гассама ответил на вопрос «СЭ» о возможном чемпионстве.
— Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, я понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого.
— Насколько важной частью подготовки были занятия тайбо?
— Это было для поднятия духа. Тайбо может помочь телу быть более подвижным, более гибким. Помогает ли в игре? Не использую, ха-ха.
После 10 туров «Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
