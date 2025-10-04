Защитник «Балтики» Гассама верит в чемпионство команды: «Сможем победить любого»

Защитник «Балтики» Натан Гассама ответил на вопрос «СЭ» о возможном чемпионстве.

— Чемпионство? Да, все возможно. Когда я увидел предсезонную подготовку, я понял, что в этом году мы сможем добиться многого, в особенности победить любого.

— Насколько важной частью подготовки были занятия тайбо?

— Это было для поднятия духа. Тайбо может помочь телу быть более подвижным, более гибким. Помогает ли в игре? Не использую, ха-ха.

После 10 туров «Балтика» с 17 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.