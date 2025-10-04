Отец нападающего «Краснодара» Кокшарова о продлении контракта с клубом: «Не ведем переговоров»

Эдуард Кокшаров, отец 20-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с клубом о продлении контракта.

«Мы не ведем переговоров с «Краснодаром» по новому контракту. Заморозили эту тему до конца восстановления Александра от травмы. Надеюсь, на здравый смысл клуба, который его воспитал. Поэтому пока нет никаких разговоров», — сказал Кокшаров «СЭ».

Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.