Кантеро перешел в «Оренбург» на правах аренды из «Олимпии»
Парагвайский защитник «Олимпии» Алексис Кантеро продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает пресс-служба российского клуба.
«Оренбург» и «Олимпия» договорились об аренде 22-летнего футболиста до конца сезона-2025/26 с правом выкупа.
Кантеро является воспитанником «Гуарани». За «Олимпию» он выступал с лета 2025 года и провел за нее 16 матчей во всех турнирах. Также защитник играл за сборные Парагвая разных возрастов и принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
После 18 туров «Оренбург» с 12 очками занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.
Источник: https://t.me/fcorenburg/11680
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|1
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|0
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|1
|0
|0
|3-0
|3
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3
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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9
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|1 : 2
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|3 : 0
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|1 : 1
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|
|
Натан Гассама
Балтика
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1
|
|
Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|0
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