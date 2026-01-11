Кантеро перешел в «Оренбург» на правах аренды из «Олимпии»

Парагвайский защитник «Олимпии» Алексис Кантеро продолжит карьеру в «Оренбурге», сообщает пресс-служба российского клуба.

«Оренбург» и «Олимпия» договорились об аренде 22-летнего футболиста до конца сезона-2025/26 с правом выкупа.

Кантеро является воспитанником «Гуарани». За «Олимпию» он выступал с лета 2025 года и провел за нее 16 матчей во всех турнирах. Также защитник играл за сборные Парагвая разных возрастов и принимал участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.