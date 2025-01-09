Защитник «Ахмата» Ловат переходит в «Гояс» на правах аренды

Как стало известно «СЭ», защитник «Ахмата» Лукас Ловат продолжит карьеру в бразильском «Гояс».

27-летний футболист отправится в аренду с опцией выкупа.

Ловат в этом сезоне провел 13 матчей и забил 2 гола. Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 700 тысяч евро.