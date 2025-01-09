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Камоцци: «У Хлусевича есть нужные навыки, чтобы заиграть в Европе»

Сергей Ярошенко
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил шансы игрока защитника красно-белых Даниила Хлусевича перебраться в Европу.

«Хлусевич — хороший футболист, и странно, что он не игрок основы «Спартака». Я думаю, что у него есть нужные навыки, чтобы заиграть в Европе», — сказал Камоцци Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что защитник ищет варианты в Европе, а руководство столичного клуба готово отдать 23-летнего Хлусевича в аренду.

Хлусевич выступает за красно-белых с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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