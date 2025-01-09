Камоцци: «У Хлусевича есть нужные навыки, чтобы заиграть в Европе»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил шансы игрока защитника красно-белых Даниила Хлусевича перебраться в Европу.

«Хлусевич — хороший футболист, и странно, что он не игрок основы «Спартака». Я думаю, что у него есть нужные навыки, чтобы заиграть в Европе», — сказал Камоцци Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что защитник ищет варианты в Европе, а руководство столичного клуба готово отдать 23-летнего Хлусевича в аренду.

Хлусевич выступает за красно-белых с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.