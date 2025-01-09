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Сегодня, 11:19

Агент Ловата: «Ахмат» был очень корректен и справедлив по отношению к Лукасу и ко мне»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы защитника «Ахмата» Лукаса Ловата прокомментировал «СЭ» информацию о переходе бразильца в «Гояс».

«К сожалению, у Ловата было не так много возможностей из-за нескольких ситуаций, о которых я здесь не буду говорить. У некоторых тренеров есть свои сильные стороны, и мы должны уважать это. Я хочу подчеркнуть, что все это время «Ахмат» был очень корректен и справедлив по отношению к Лукасу и ко мне. Сделка будет выгодной для всех сторон как с финансовой, так и со спортивной точки зрения. Мы благодарим «Ахмат» за поддержку и понимание. Так будет лучше для всех нас», — сказал Корначини «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что 27-летний бразилец продолжит карьеру в «Гояс» на правах аренды с опцией выкупа.

ФК Ахмат
ФК Гояс
Лукас Ловат
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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