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Сегодня, 12:17

Зарему рассмешили слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако

Микеле Антонов
Корреспондент
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Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина об их возможном конфликте в Монако.

Ранее Кокорин в интервью Sport24 предположил, что Салихова критикует его потому, что обиделась на футболиста. «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались?» — сказал игрок.

«Не поздоровался, не пригласили? Кто и куда? Ха-ха. (Эмодзи, плачущий от смеха. — примечание «СЭ»). Жаль, газеты не используют эмодзи для выражения эмоций», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее Салихова говорила, что считает переход Кокорина в «Спартак» в августе 2020 года одним из худших трансферов московского клуба за последнее время.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 10 матчах за красно-белых. Сейчас 31-летний россиянин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

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30%

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ТМ 2.5

23%

1.71

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21%

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Корея 1
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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