Зарема: «Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» высказалась о политике нынешнего руководства красно-белых.

«Руководство очень боится любых скандалов, негативного мнения, поэтому готовы прощать долги Газизову, не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева, не жалеют средств на блогеров, лишь бы выглядеть белыми и пушистыми. И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный.

Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений", — сказала Салихова «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

5 февраля агент футболиста заявил, что Георгий не останется в «Спартаке», если командой продолжит руководить Гильермо Абаскаль.