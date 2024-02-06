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Сегодня, 11:15

Зарема: «Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» высказалась о политике нынешнего руководства красно-белых.

«Руководство очень боится любых скандалов, негативного мнения, поэтому готовы прощать долги Газизову, не забывают поздравить с днем рождения даже Ловчева, не жалеют средств на блогеров, лишь бы выглядеть белыми и пушистыми. И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный.

Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений", — сказала Салихова «СЭ».

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

5 февраля агент футболиста заявил, что Георгий не останется в «Спартаке», если командой продолжит руководить Гильермо Абаскаль.

Зарема Салихова, Георгий Джикия. «Джикия — та самая скрепа, которая не дает «Спартаку» развалиться». Зарема — о будущем капитана красно-белых

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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