Витюгов рассказал, что больше всего на его карьеру повлияли Осинькин и Ларин

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов рассказал, кто оказал наибольшее влияние на его карьеру.

«Здесь столько людей было, кому я благодарен. Если я назову кого-то одного, это будет не совсем правильно. Но если уж кого-то выделять, в первую очередь хочу назвать своих родителей и сказать им спасибо за то, что они делали и продолжают делать для меня по сей день. Я им буду всегда благодарен за это.

Также хочется выделить свою девушку, которая меня постоянно поддерживает. Что касается футбольных людей, я надеюсь, на меня не обидятся все те тренеры, которые были причастны к моему воспитанию. Однако я выделю, наверное, все-таки двух самых значимых людей: Николай Юрьевич Ларин и Игорь Витальевич Осинькин, который, можно сказать, стал моим проводником из юношеского футбола во взрослый, — приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

Витюгов играет в составе «Крыльев Советов» с 2020 года. В команде он провел 120 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт полузащитника с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.