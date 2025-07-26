Зарема Салихова: «Спартак» обречен с деятелями из «Лукойла»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, критически высказалась после поражения красно-белых от «Балтики» (0:3) в домашнем матче 2-го тура РПЛ.

«Спартак» обречен с деятелями из «Лукойла»: Ждановым, Матыцыным и их ставленниками в лице Малышева, Кахигао и Станковича», — заявила Салихова.

Александр Матыцын — первый вице-президент «Лукойла», председатель совета директоров «Спартака». Павел Жданов — вице-президент «Лукойла», член совета директоров «Спартака».

Олег Малышев — генеральный директора клуба, Франсис Кахигао — спортивный директор, Деян Станкович — главный тренер команды.

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