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Зарема Салихова прокомментировала слитые документы о стратегии развития «Спартака»

15:36
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава комитета по аудиту и вознаграждениям «Спартака», супруга владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию телеграм-канала Black Mirror, опубликовавшего документ о стратегии развития клуба.

«Опубликованные анонимными источниками документы не имеют отношения к клубной стратегии «Спартака». Это делается специально перед важными играми команды, чтобы внести дисбаланс. В прошлый раз такое было перед матчем с ЦСКА. Думаю, если внимательно все проанализировать, не трудно догадаться кому это может быть выгодно», — сказала Салихова.

В тексте документа говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и рассматриваются различные кандидатуры, например: Педро Мартинш («Олимпиакос»), Марко Силва (безработный, ранее возглавлял «Спортинг», «Халл», «Уотфорд» и «Эвертон») и Пауло Фонсека («Рома»). Также были отмечены российские специалисты Леонид Слуцкий («Рубин»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Евгений Калешин («Балтика»).

(Максим Алланазаров)

Источник: «Спартак» рассматривает Фонсеку, Педро Мартинша и Марко Силву на пост главного тренера

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