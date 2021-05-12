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Агент Мартинша прокомментировал информацию о возможном переходе тренера в «Спартак»

15:39
Педру Мартинш. Фото ФК «Олимпиакос»
Педру Мартинш. Фото ФК «Олимпиакос»
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Футбольный агент Санчо Фрейтас, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Педру Мартинша, прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к португальскому специалисту.

Об этом сообщил Telegram-канал Black Mirror, опубликовавший документ «Стратегии развития ФК «Спартак-Москва».

«К нам обратилось несколько агентов по поводу «Спартака», но со стороны самого клуба не было ничего официального», — сказал Фрейтас «СЭ».

Согласно публикации в Telegram-канале, это одна из последних версий стратегии и является черновиком. В тексте документа говорится о требованиях к новому главному тренеру команды и рассматриваются различные кандидатуры.

Сейчас «Спартак» возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона. 7 мая сообщалось, что новым главным тренером красно-белых станет Руй Витория.

(Данил Алешин)

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Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: расставание после сезона 2020/21 — кто будет новым главным тренером