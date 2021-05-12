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Стали известны имена футболистов, которыми интересуется «Спартак»

15:30
Максим Мухин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мухин (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Telegram-канал Black Mirror опубликовал документы со стратегией развития «Спартака», в котором указаны трансферные цели столичного клуба.

По информации источника, «Спартак» готов потратить минимум 30-35 миллионов евро на усиление позиций: центрального атакующего полузащитника, центрального полузащитника «бокс-ту-бокс», центрального и крайнего защитников.

Среди россиян и не легионеров, на эти позиции красно-белые рассматривают: Максима Мухина («Локомотив»), Никиту Сулейманова («Чертаново»), Арсена Захаряна, Романа Евгеньева (оба — «Динамо» Москва), Андрея Егорычева («Урал»), Георгия Зотова, Илью Самошникова (оба — «Рубин»), Данила Степанова («Ротор») и Романа Юзепчука («Рух» Брест).

Из легионеров в трансферный список «Спартака» попали: Андрес Эррера («Сан-Лоренсо»), Реджи Кэннон («Боавишта»), Давид Ганцко («Спарта» Прага), Расмус Лауритсен («Динамо» Загреб), Тирелл Маласия («Фейеноорд»), Габриэль Гудмундссон, Азор Матусива (оба — «Гронинген»), Биргер Мелинг («Ним»), Эрик Пульгар («Фиорентина»), Шейк Дукуре («Ланс»), Олимпиу Моруцан («Стяуа»), Эвандер да Силва Феррейра («Мидтьюлланн») и Филип Джуричич («Сассуоло»).

Среди нападающих красно-белые заинтересованы: Саркисом Адамяном, Мунасом Даббуром (оба — «Хоффенхайм»), Константином Тюкавиным («Динамо» Москва), Артуром Кабралом («Базель») и Лои Опендой («Брюгге»).

Дополнительная информация:

https://t.me/black8mirror/2076

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