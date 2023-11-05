Салихова: «Пруцев в очередной раз доказал, что он и Зиньковский — игроки старта»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ничью красно-белых с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Не понимаю, почему не играет Соболев. Ровно как и не понимала, почему Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский — игроки старта. У них один минус — это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Антон Зиньковский и Данил Пруцев вышли на матч с «Локомотивом» в стартовом составе. Зиньковский был заменен на 77-й минуте.

«Спартак» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 12 ноября на своем поле сыграет с «Ростовом».