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5 ноября, 23:48

Салихова: «Пруцев в очередной раз доказал, что он и Зиньковский — игроки старта»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ничью красно-белых с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре РПЛ.

«Не понимаю, почему не играет Соболев. Ровно как и не понимала, почему Пруцева столько времени мариновали на лавке. Данил в очередной раз доказал, что он и Зиньковский — игроки старта. У них один минус — это трансферы Каттани, и они делают результат «Спартаку», нравится это или нет», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Антон Зиньковский и Данил Пруцев вышли на матч с «Локомотивом» в стартовом составе. Зиньковский был заменен на 77-й минуте.

«Спартак» набрал 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 12 ноября на своем поле сыграет с «Ростовом».

Артем Дзюба (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. У «Спартака» — характер, у Дзюбы — гол. Красно-белые в меньшинстве добились ничьей с «Локо»

Источник: Metaratings
Антон Зиньковский
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Зарема Салихова
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Геркус считает удивительным исход матча между «Локомотивом» и «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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