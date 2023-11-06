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Сегодня, 09:19

Российским клубам предложен венесуэльский футболист Луис Маго

Алина Савинова
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Ряду российских клубов предложены услуги центрального защитника «Банфилда» и сборной Венесуэлы Луиса Маго, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, основными кандидатами на игрока являются «Рубин» и «Оренбург». Отмечается, что 29-летний футболист заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

Контракт Маго с аргентинским клубом рассчитан до конца текущего года.

За сборную Венесуэлы защитник выступает с 2018 года. Всего он провел 19 матчей за национальную команду страны, в которых отметился 2 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rossijskim-klubam-predlozhen-venesue-lets-luis-mago/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
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 1 : 1
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 - : -
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 - : -
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