Эмоциональное дерби в Черкизово.

Масса интриг

На обложку матчевой программки «Локомотив» поместил тех, кто напрямую связан и с красно-зелеными, и со «Спартаком»: Павлюченко, Сычев, Цымбаларь и другие знаменитые футболисты прошлого соседствовали с Миранчуками, Глушенковым и, конечно же, Дзюбой. Да, история взаимоотношений экс-форварда сборной России и его родного клуба уже порядком истрепалась, но она все еще актуальна. И все еще пишется.

Впрочем, помимо этой интриги у воскресного дерби была и россыпь других. Тут даже и не знаешь, с чего начать. Во-первых, в четырех матчах прошлого сезона Гильермо Абаскаль одержал четыре победы над «Локомотивом». Во-вторых, красно-зеленые в текущем чемпионате катастрофически играют дома — хуже, чем в гостях. В-третьих, испанский тренер «Спартака» в очередной раз оказался под ударом. Хотя последнее — это уже даже не интрига, а перманентное состояние Абаскаля.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возвращение Промеса и ротация

Вопросы касались и составов команд. «Спартак» потерял обоих центральных защитников-левшей: Джикия получил травму, а Бабич поймал дисквалификацию. Из-за этого Абаскаль вынужден был отправить в пару к Дуарте Чернова, который осенью в премьер-лиге лишь дважды выходил на замену. В запасе остались Денисов, Бонгонда и даже Соболев — Абаскаль продолжает настаивать на том, что ограниченный выбор центрфорвардов не делает Александра незаменимым. Зато полностью выздоровел Промес, который и занял номинальное место на острие, но, как и в матче с «Пари НН», все время смещался во фланг.

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У «Локо» — свои сюрпризы. Мы давно привыкли к тому, что Михаил Галактионов находится в постоянном поиске, и сейчас ничего не изменилось. Карпукас все еще лечится, но Митай после пары экспериментальных матчей в опорной зоне вернулся на скамейку, а в основе появился Куликов, которого в стартовом составе на матч РПЛ осенью еще не видели. Не остановилась и чехарда на бровках: на этот раз Тикнизян вернулся на левый фланг обороны, а Самошников занял место на правом крыле атаки.

Удаление Хлусевича

«Спартак» начал бодрее: в стартовые 10 минут его владение мячом даже переваливало за 70 процентов, только оно было стерильным. Да, удары красно-белые наносили, но все они выглядели безобидно. У гостей будто бы была установка как можно чаще бить из любых позиций. Так обычно говорят футболистам, если им предстоит встреча со слабым вратарем, но здесь точно не тот случай, ведь Лантратов сейчас едва ли не лучший голкипер лиги.

Первый опасный момент создали хозяева: атаку «Локомотива» остановил офсайд, но еще до свистка вполне мог забить Дзюба, однако Артема нейтрализовал Чернов. Примерно с этого момента красно-зеленые начали усиливать давление, пик которого наступил на 38-й минуте: Хлусевич прямо перед своей штрафной пошел в необязательный подкат, срубил Миранчука, за что получил справедливую красную карточку, ведь это лишение соперника явной возможности забить.

Пенальти в том эпизоде не пахло, но со штрафного иной мастер вполне мог забить. Однако, к удивлению, удар исполнил Дзюба, который стандартами не славился никогда (разве что 11-метровыми). Вероятно, Артем очень хотел вновь забить бывшим, но желание — это не все: мяч врезался в «стенку».

После удаления Хлусевича и до перерыва позицию правого защитника вынужденно занимал Зиньковский, но «Локомотив» уязвимой зоной не пользовался. Хотя забить мог с противоположного фланга: Баринов чуть не замкнул подачу со штрафного.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гол Зиньковского и шарфы Черчесова

В перерыве Абаскаль снова удивил: на позицию правого защитника вышел Мозес, который не играл там, вероятно, со времен «Челси». При этом Денисов остался на скамейке. Зато Зиньковский перешел обратно на левое крыло атаки и забил! Хотя красно-белые раскрутили контрвыпад с правой бровки, но Антон сместился в центр и открыл счет с передачи Промеса.

На трибунах в это время разворачивался свой сюжет: в первом тайме камеры показали Станислава Черчесова, который сидел в ложе с шарфиком «Локомотива» на плечах, чему многие удивились. А сразу после перерыва экс главному тренеру сборной России принесли красно-белую «розу», и в соцсетях стали шутить, будто это принесло удачу «Спартаку».

На самом деле ключ был в другом. Например, в Мозесе — нигериец фактически взял на себя всю правую бровку, из-за чего создавалось впечатление, будто команды играют в равных составах. Или в Пруцеве, который, казалось, находился одновременно в нескольких местах. Хотя «Локо» постепенно усиливало давление: например, на 58-й минуте защитник Фассон оказался на позиции форварда и вполне мог сравнивать счет. Забавно, что в следующем эпизоде уже нападающий Пиняев образцово сыграл в обороне и ликвидировал опасную атаку «Спартака».

И снова Артем

Дзюба все это время тоже находился где-то рядом с голом — например, в одном из эпизодов Максименко в последний момент снял мяч с его головы. Однако на 63-й минуте бессилен был и голкипер «Спартака». Хотя все сделал Глушенков: Максименко вспахал газон, растолкал всех соперников и ассистировал Дзюбе. Артем забил родной команде в седьмой раз в чемпионатах России.

Чем дальше, тем меньше сил оставалось у «Спартака». «Локо» было на руку не только это — красно-зеленые умело пользовались тем, что на газоне стало больше пространства. Моментов хватало: Тикнизян пробил в Мозеса, от которого мяч чудом не закатился в пустые ворота, следом отличиться могли Рыбчинский, Пиняев и Сулейманов. Однако и «Спартак» не сидел в обороне наглухо: на 86-й минуте Промес убежал от всех и чуть не попал в угол. Будь Квинси в идеальной форме, он бы наверняка все сделал как надо.

В итоге ничья, которая перед игрой вряд ли кого-то из соперников устроила бы. Но, учитывая обстоятельства, «Спартак» должен быть рад: красно-белые больше тайма провели в меньшинстве, забили и вполне могли вырвать победу на финальных минутах. А «Локо», судя по всему, исчерпало лимит чудесных спасений в этом сезоне.

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Следующий матч у «Спартака» будет непростым — в гости к нему пожалует «Ростов» Валерия Карпина. Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают москвичей фаворитами встречи: на их победу можно поставить с коэффициентом 1.75, что приблизительно 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.95 (25%), успех южан — за 4.70 (18%).